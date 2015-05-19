Верховна Рада замовила послуги з охорони на чверть мільйона гривень

Про це повідомляє Наші Гроші з посиланям на «Вісник державних закупівель».

Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 27 квітня уклало угоду з ТОВ «Одесем» на послуги, пов’язані з особистою безпекою. Вартість угоди складає 285 тис. грн.

Послуги надаватимуть цілодобово, без вихідних. Охорона коштуватиме 43,20 грн./год.

Зокрема, замовлено п’ять постів фізичної охорони для об’єктів:

КПП адміністративного будинку, Київ, вул. Лютеранська, 28а

КПП, Київ вул. Банкова, 6-8

КПП, Київ вул. Садова, 3а (2 пости)

КПП бази відпочинку «Пуща Водиця», Київ, вул. Вишгородська, 150

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Фірма «Одесем» зареєстрована в Києві на Олександра і Валентину Денисенків. Ця фірма вже отримувала аналогічний підряд у 2013 році.

За даними ВДЗ, вартість охорони приміщень парламенту за останні роки суттєво не змінювалася. У 2014 р. сума договору склала 244 тис. грн., у 2013 р. – 286 тис. грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що майже всі держзакупівлі в Україні хочуть зробити електронними до кінця 2016 року.