Порошенко незадоволений роботою Державної міграційної служби

Про уе повідомляє прес-служба президента.

На нараді відзначалось, що більша частина технічних вимог, які сформулювали європейські експерти, виконані повністю або в значній частині. Серед критеріїв, над якими ще треба працювати, – забезпечення безпеки системи первинної ідентифікації громадян, яка передбачає біометричні паспорти та введення єдиної ідентифікаційної картки громадянина.

Водночас глава держави розкритикував роботу Державної міграційної служби з виконання завдань, які знаходяться у її сфері відповідальності, щодо введення безвізового режиму. «Я просив би зробити з цього приводу відповідні висновки», – заявивпрезидент.

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Глава держави дав доручення щодо прискорення виконання зауважень Європейської Комісії та попередив про персональну відповідальність керівників державних органів та установ за якість виконання цих доручень.

У нараді також взяли участь прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, голова Державної міграційної служби Сергій Радутний, перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.