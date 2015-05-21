Представник ЄС: саміт в Ризі проходить після найгіршої політичної кризи в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник ЄС заявив перед самітом, який починається сьогодні у Ризі.

Дводенна подія розпочнеться сьогодні ввечері зі спільної вечері лідерів країн ЄС та шести країн-учасниць «Східного партнерства». Господарем вечора в історичній будівлі Риги Blackheads's Hous буде президент Латвії Андріс Берзіньш.

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Саміт продовжить роботу завтра о 9.00 у Національній бібліотеці Латвії з офіційного привітання лідерів країн, після чого о 10.00 розпочнеться пленарне засідання. Очікується, що вже після обіду до журналістів вийдуть високі представники ЄС.

У ЄС відзначають, що цей саміт підтвердить важливість політики «Східного партнерства» для Євросоюзу та шести країн-партнерів.

"Перший і головний месидж, який дасть саміт: ми віддані нашій меті - побудові більш тісних відносин з незалежними та суверенними країнами «Східного партнерства». Другий важливий месидж - що це партнерство є конструктивним і не створює розмежувальних ліній на континенті. Це не є метою політики, навпаки - йдеться про створення нових можливостей для громадян - це торгівля, поїздки, особисті контакти між людьми та взаємозв'язки", - сказав перед самітом представник ЄС.

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За його словами, саміт також продемонструє співпрацю Євросоюзу з усіма шістьма країнами, незважаючи на їхні різні амбіції та прагнення.

"Ключове слово - диференціація - різні можливості та різні амбіції. Три країни (Україна, Грузія та Молдова) просунулися достатньо далеко у відносинах з ЄС, з ними ми підписали угоди про асоціацію, але у нас є три інші партнери - два з них є членами Євразійського економічного союзу - Вірменія та Білорусь, і один партнер, який вирішив бути не з ЄС і не вступати до Євразійського союзу, - це Азербайджан. Але всі ці партнери хочуть інтенсифікувати відносини з ЄС", - пояснив єврочиновник.

При цьому він наголосив, що це буде саміт, який покаже, що "політика працює, незважаючи на нинішні складні умови, і що ця політика дає конкретні результати для громадян".

"Це саміт, який відбувається після значної напруги та найгіршої політичної кризи й кризи у сфері безпеки в Європі, яка розпочалася у 2013 році", - підкреслив представник ЄС.

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Очікується, що в рамках саміту Україна та Єврокомісія підпишуть Меморандум про порозуміння стосовно виділення Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

За результатами саміту очікується підписання декларації. 19 травня європейський дипломат заявив, що у документі ЄС не висловлюватиме позицію з приводу європерспективи для країн, які висловили відповідні сподівання, - України, Грузії та Молдови.

Євросоюз на саміті представлятиме президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейської ради Дональд Туск, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, європейський комісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан і комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем.

Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, Вірменію - президент Серж Саргсян, Грузії - прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, Молдову - президент Ніколає Тімофті, Азербайджан – заступник керівника адміністрації президента Новруз Мамедов і міністр закордонних справ Ельмар Мамедьяров.

Як повідомляв УНІАН, у Ризі сьогодні починається дводенний саміт Східного партнерства, на якому лідери 28 країн Євросоюзу зустрінуться з партнерами з України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії.