ЗМІ: КПУ створює запасну версію під назвою "Відродження України"

Про це сьогодні, 21 травня, пише Апостроф з посиланням на джерело, близьке до керівництва партії.

"Ця партія була зареєстрована трохи менше року тому. Установчі документи перебувають у нинішнього керівництва КПУ. Переорієнтування на новий політпроект вже схвалено на вищому партійному рівні. Так що на пленумі ЦК приймалися у чомусь формальні рішення", — сказав співрозмовник видання.

За інформацією Апострофа, вона буде називатися "Відродження України". Партію зареєстрували ще в березні. Згідно з Держреєстром, її керівником є мешканець Києва Вадим Якимець, однак редакції не вдалося зв'язатися з цією людиною.

У КПУ запевняють, що Симоненко збереже своє лідерство і в новій партії, хоча це, за словами джерела, викликає неоднозначну реакцію серед членів КПУ.

Читайте такожЗакони про воїнів УПА і боротьбі з радянським минулим набудуть чинності вже завтра"Комуністи молодші дивуються з приводу того, що Симоненко хоче бути лідером і в новій політсилі, хоча його ім'я асоціюється зі старою КПУ", — сказав співрозмовник, який, втім, не чекає з цього приводу жодних протестів.

Керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, який, за інформацією видання, займався виборчими кампаніями КПУ, спрогнозував виданню, що партія в тому чи іншому вигляді буде брати участь у майбутніх місцевих виборах.

"Є реєстр прихильників Компартії. Для початку можна камерно провести роботу з ними, підготувавши до появи нової партійної структури, а далі вже переходити до традиційних методів передвиборної кампанії", — сказав він. На його думку, увага буде приділятися, в першу чергу, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, де КПУ зберегла електорат.

Президент Асоціації народних депутатів України Олександр Барабаш припускає, що політична сила Петра Симоненка навіть після переформатування зможе створити фракції в місцевих радах сходу і південного сходу.

"Однак загальна історична тенденція — це поступове згасання Компартії. Спроби перебудуватися, швидше за все, нічого не дадуть", - вважає він.