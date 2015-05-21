Мін'юст пообіцяв запустити роботу Нацагентства з протидії корупції до кінця року

Про це після зустрічі з європейськими експертами з питань боротьби з корупцією на чолі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан заявив Міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, до цього часу буде проведено конкурсний відбір членів агентства, а також розроблена система електронного декларування доходів чиновників.

«Наше спільне завдання - і я переконаний, що ми з нею впораємося до кінця року забезпечити функціонування цього органу, щоб з наступного року всі державні службовці всіх рівнів подавали декларацію в електронному вигляді. Повинен бути моніторинг стилю їхнього життя, щоб чиновники, нечисті на руку були звільнені і притягнуті до відповідальності», - зазначив міністр.

Він також додав, що система електронного моніторингу декларацій стане «серйозною превенцією, тому що чиновник буде думати, що він вписує в декларацію». «Якщо він буде вносити неправдиві дані, крім звільнення, він також буде залучатися до відповідальності», - додав глава Мін'юсту.

Крім того, Петренко зазначив, що вже найближчим часом в уряді буде створена міжвідомча робоча група з підготовки роботи Агентства. У неї, зокрема, повинні увійти представники Кабінету міністрів та інших органів влади. Саме на створення такої групи як частини підготовки до активної фази превентивної боротьби з корупцією наполягають європейські експерти на чолі з представниками Світового банку.

У свою чергу, представники експертної групи високо оцінили роботу української влади в питанні боротьби з корупцією і закликали до активізації запровадження практичних механізмів – Нацагентства з питань запобігання корупції і Національного антикорупційного бюро.

«Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, але ще багато потрібно зробити для її продовження. У суспільстві є великий запит на роботу антикорупційних органів. Після створення законодавчої бази для боротьби з корупцією необхідно якомога швидше переходити до практичних кроків», - зазначив Чімяо Фан.

За його словами, функціонування превентивного антикорупційного органу-Національного агентства з питань запобігання корупції) необхідно для впровадження повноцінних механізмів протистояння корупції. «Світовий банк підтримує вас. Однак є технічне питання: необхідно створити міжвідомчу робочу групу з підготовки роботи такого агентства. До її складу мають увійти представники Кабінету міністрів і Адміністрації Президента», - додав пан Чімяо.

За словами Петренка, крім міжвідомчої комісії, необхідно також якомога швидше організувати конкурс з обрання членів Національного агентства з питань запобігання корупції, щоб орган почав функціонувати. Він додав, що на сьогоднішній день громадськість вже обрала своїх представників у комісії, які будуть відбирати членів НАБК, і тепер очікується подання відповідних кандидатів від Верховної Ради і Президента. «Ми розраховуємо, що членів НАБК комісія вибере не пізніше середини липня», - додав міністр.