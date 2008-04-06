В Полтавській області вулиці позбавляються радянських назв і пам’ятників Леніну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Полтавської облдержадміністрації, нині на Полтавщині не бракує вулиць, бульварів, скверів, названих іменами функціонерів тоталітарного комуністичного режиму та організаторів Голодомору. Тому керівництво області поставило завдання - "...відновити історичну справедливість, увічнити героїв української нації замість її катів", зазначається у повідомленні.

Так, приміром, у Глобинському районі парк у селі Гриньки названо в пам’ять поета й політв`язня Василя Стуса, у селі Тимошівка – на честь провідника українського визвольного руху Ярослава Стецька. У Тахтауловому, Розсошенцях, Гожулах Полтавського району з’явились вулиці поета, вченого, члена Організації українських націоналістів Олега Ольжича. В останньому селі відтепер є вулиці імені засновника й багатолітнього лідера Народного Руху, Героя України Вячеслава Чорновола, знаного історика Дмитра Багалія.

В Семенівському районі області передбачено демонтувати всі пам’ятники Володимиру Леніну, які є на його території.