Порошенко: У нас є повні докази присутності російських військових

Про це він сказав під час відкриття саміту "Східного партнерства" в Ризі у четвер, пишет ВВС Україна.

"Зараз у нас є повні докази присутності регулярних підрозділів російської армії. Сьогодні, як ви, напевно, знаєте, ОБСЄ та Міжнародний Комітет Червоного Хреста зробили офіційну заяву про військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в нашому госпіталі", - відзначив президент України.

Раніше повідомлялося, що один з затриманих на Луганщині росіян розповів членам Моніторингової місії ОБСЄ про те, що він потрапив в Україну за наказом свого військового підрозділу.

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16 травня у бою під Щастям на Луганщині були поранені та затримані двоє громадян Росії, яких українська сторона назвала бійцями російського спецпідрозділу ГРУ.

Натомість Міноборони Росії заявило, що затримані дійсно служили в російській армії, проте звільнилися до моменту затримання в Україні.