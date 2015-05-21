Порошенко: У нас є повні докази присутності російських військових
Президент Петро Порошенко заявив, що українська сторона має беззастережні докази присутності діючих російських військових на Донбасі.
Порошенко переконує, що Україна має докази присутності діючих російських військових на Донбасі/ Фото УНІАН
Про це він сказав під час відкриття саміту "Східного партнерства" в Ризі у четвер, пишет ВВС Україна.
"Зараз у нас є повні докази присутності регулярних підрозділів російської армії. Сьогодні, як ви, напевно, знаєте, ОБСЄ та Міжнародний Комітет Червоного Хреста зробили офіційну заяву про військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в нашому госпіталі", - відзначив президент України.
Раніше повідомлялося, що один з затриманих на Луганщині росіян розповів членам Моніторингової місії ОБСЄ про те, що він потрапив в Україну за наказом свого військового підрозділу.
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16 травня у бою під Щастям на Луганщині були поранені та затримані двоє громадян Росії, яких українська сторона назвала бійцями російського спецпідрозділу ГРУ.
Натомість Міноборони Росії заявило, що затримані дійсно служили в російській армії, проте звільнилися до моменту затримання в Україні.