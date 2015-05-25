Клімкін пояснив роль США та ЄС у виконанні Мінських домовленостей

Про це в ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Міністр заперечує імовірність того, що всі Мінські пункти, корисні Україні, не будуть виконані: кордон залишиться відкритим, зброя – не відведена. Натомість Україну змусять на догоду сепаратистам змінити Конституцію за кремлівськими лекалами.

"я це кажу, знаючи позицію і наших німецьких, і американських друзів. До речі, через три години після того, як завершився візит Керрі до Сочі (де відбулася зустріч із Путіним), я з ним зустрівся в Анталії. Там була зустріч Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Я багато контактував і з іншими членами Європейського Союзу. Скажу дуже чітко: Мінські домовленості – це не якесь меню в ресторані, з якого можна один пункт взяти, а інший пункт не брати. Мінські домовленості – це дорога до миру. І там є деескалація, стабілізація і відновлення Донбасу. Ми маємо іти саме цим шляхом. Росія цього не робить. Звичайно, що ті, кого підтримує Росія, теж цього не роблять. І це стосується не лише обстрілів. Це стосується й того, що місію ОБСЄ нікуди не пускають. Зараз навіть місія ОБСЄ побачила російську зброю на території Донбасу…", - наголосив Клімкін.

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"Сенс полягає в тому, щоб досягти зараз деескалації і на основі деескалації організувати вільні й чесні вибори. Ніяких виборів, крім вільних і чесних, на Донбасі не може бути. І те, що цього тижня на Донбас не пустили місію Бюро з демократії і прав людини, яка, власне, і має організувати вибори, це якраз сигнал, що Росія грається з цим питанням. І для того нам потрібен Європейський Союз, для того нам потрібні американські партнери, щоб дуже чітко йти шляхом Мінських домовленостей", - додав він.