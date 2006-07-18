Антикризова коаліція ще раз висунула Януковича на прем’єр-міністра
Рішення було прийнято без обговорення
Антикризова коаліція висунула кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято одностайно без обговорення кандидатури. Була запропонована кандидатура лише В.ЯНУКОВИЧА.
На початку зборів лідер КПУ Петро СИМОЕНКО сказав: «На жаль, так сталося, що нам ще раз необхідно розглянути питання про висування кандидатури на посаду прем’єр-міністра від антикризової коаліції».
У зборах взяли участь 235 народних депутатів.
Перед цим, виступаючи у сесійній залі Верховної Ради, П.СИМОНЕНКО наголосив, що антикризова коаліція була легітимною ще 7 липня і більше 10 днів робота парламенту блокувалась зовсім в інших політичних цілях. «Я хотів би заявити про те, що Віктор ЮЩЕНКО розвалив спочатку помаранчеву коаліцію і тепер взявся за підтримки окремих політичних сил за розвал антикризової коаліції. Їм це не вдалося», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.