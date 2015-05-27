УКБС повідомив про напад на працівника НБУ, який займається проблемними банками

На співробітника Національного банку України вчинено напад, який пов`язаний з очищенням фінансового ринку від «брудних» установ, повідомила асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Асоціація засуджує злочинні дії проти працівників Національного банку України, професійна діяльність яких пов`язана з оздоровленням банківського ринку», - йдеться в повідомленні.

Подробиці події, дані про працівника і нападників не повідомляються.

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Як уточнили в УКБС, напад на співробітника НБУ вчинено в Києві. Професійна діяльність потерпілого пов`язана з очищенням фінансового ринку від проблемних установ, і раніше він не раз отримував погрози у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків і відмовою від сумнівних компромісів.

В асоціації підкреслюють, що подібних випадків не було за всю історію незалежності України, і повідомляють, що цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Міністерства внутрішніх справ.

«УКБС засуджує зазначені злочинні дії проти державних службовців банківської сфери і вважає, що очищення системи від установ, що займалися відмиванням коштів, побудовою фінансових пірамід або фінансуванням потреб тіньового ринку, дасть змогу банківській системі належним чином виконувати свою головну роль - ресурсного забезпечення національної економіки і економічного розвитку країни», - наголошується в повідомленні.

У Національному банку інформацію про напад на співробітника НБУ поки що не коментують.

УКБС: НАПАД НА СПІВРОБІТНИКА НБУ ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ОЧИЩЕННЯМ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ВІД «БРУДНИХ» УСТАНОВАсоціація «Український... Posted by Укбс Ассоциация on 27 травня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, за 2014 рік і січень-травень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 50 банків, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.