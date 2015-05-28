Турчинов: анексія та війна не імпровізація, підготовка тривала 10 років
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що, за інформацією спецслужб, підготовка Росії до агресії проти України розпочалась 10 років тому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.
"І анексія, і захоплення Криму, і війна на сході нашої країни - це не є якась імпровізація. Це готувалося системно і наполегливо. За інформацією наших спецлужб, підготовка до агресії проти України розпочалась ще 10 років тому після перемоги Помаранчевої революції, коли Росія зрозуміла, що Україна може вирватися з її сталевих обіймів", - наголосив Турчинов.
Читайте такожЄдиною причиною конфлікту на Донбасі є Росія та її політичне керівництво - ТурчиновЗа його словами, "війна Росії для нас принесла колосальні втрати. Це не тільки втрата підприємств, величезного майна, приватного і державного. Це і зупинка багатьох флагманів нашої економіки, це і нахабний демонтаж та вивезення до Російської Федерації обладнання і технологій відомих підприємств України".