Турчинов: анексія та війна не імпровізація, підготовка тривала 10 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.

"І анексія, і захоплення Криму, і війна на сході нашої країни - це не є якась імпровізація. Це готувалося системно і наполегливо. За інформацією наших спецлужб, підготовка до агресії проти України розпочалась ще 10 років тому після перемоги Помаранчевої революції, коли Росія зрозуміла, що Україна може вирватися з її сталевих обіймів", - наголосив Турчинов.

Читайте такожЄдиною причиною конфлікту на Донбасі є Росія та її політичне керівництво - ТурчиновЗа його словами, "війна Росії для нас принесла колосальні втрати. Це не тільки втрата підприємств, величезного майна, приватного і державного. Це і зупинка багатьох флагманів нашої економіки, це і нахабний демонтаж та вивезення до Російської Федерації обладнання і технологій відомих підприємств України".