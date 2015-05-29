Кабмін вніс подання про призначення Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА - Цеголко

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секртар глави держави Святослав Цеголко.

”Сьогодні ввечері відбудеться зустріч з кандидатом. За підсумками цієї зустрічі Президент прийме своє рішення”, - написав він

Читайте такожСаакашвілі назвав імена іноземних політиків, які допоможуть Україні з реформами