Кабмін вніс подання про призначення Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА - Цеголко

22:47, 29 травня 2015
Політика
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Кабмін вніс подання про призначення Михайла Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА.

Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секртар глави держави Святослав Цеголко. 

”Сьогодні ввечері відбудеться зустріч з кандидатом. За підсумками цієї зустрічі Президент прийме своє рішення”,  - написав він 

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