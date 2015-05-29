Кабмін вніс подання про призначення Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА - Цеголко
22:47, 29 травня 2015Політика
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Кабмін вніс подання про призначення Михайла Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА.
Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секртар глави держави Святослав Цеголко.
”Сьогодні ввечері відбудеться зустріч з кандидатом. За підсумками цієї зустрічі Президент прийме своє рішення”, - написав він
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