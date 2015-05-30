Віце-президент Європарламенту планує відкрити власний депутатський офіс у Києві

Офіс розпочне роботу вже в червні. Про це повідомляє Польске Радіо. Євродепутат Права і справедливості також переконаний, що Анджей Дуда буде підтримувати європейські та натівські прагнення України.

Про це він заявив під час VIII Безпекового Форуму, який проходить у Києві.

«Я вже давно думав про це. Я вважаю, що саме Польща, яка є помостом України до Європейського Союзу, повинна відігравати тут більш активну роль не тільки на рівні влади, але й також на рівні наших представників в ЄС», - сказав євродепутат.

«Я гадаю, що як віце-президент Європарламенту, я можу скористатися своїм становищем задля зближення ЄС та України, дбаючи, безумовно, про польський інтерес», - підкреслив він.

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«Думаю, що ці очікування були більшими. Однак, треба зважати на те, що багато держав ЄС має іншу думку, ніж Польща у цій справі, тому я хочу продемонструвати певну солідарність з Україною і хочу зробити це, як поляк. Я вважаю, що Польща повинна відігравати тут особливу роль, а не відвертатися спиною, оскільки це рішення лежить у нашому економічному та політичному інтересі», - зазначив він.

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«Я досить часто буваю в Україні і вважаю, що це чіткий сигнал про те, що ЄС відкритий для України, а також, що Польща особливо зацікавлена взаєминами і Україною, незважаючи на різний підхід до історії, що не треба приховувати», - заявив він.