Голова Севастопольскої міськадміністрації відкидає звинувачечння в дерибані землі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН відкидає звинувачення міської ради в незаконній передачі земельних ділянок комерційним підприємствам, і вважає, що представницький орган влади міста таким чином намагається підмінити судові інстанції, що, на його думку, „неприпустимо в демократичному суспільстві”. Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації Алла ЩЕРБАКОВА.

С.КУНІЦИН вважає, що „є правовий шлях, згідно з яким у разі того чи іншого порушення готуються документи і передаються до суду, і, за його рішенням, усі отримують по заслугам”.

На думку голови міськадміністрації, звинувачення з боку міської ради є „абсолютно надуманими”, бо „жодного гектара чи сотки землі міська адміністрація не продала”. Якщо ж, за його словами, вести мову про укладені „земельні” договори, на яких акцентує міськрада, то в даному випадку виконавчий орган влади міста не приймав самостійно якесь „земельне” рішення, а діяв за приписом суду. При цьому, як наголошує С.КУНІЦИН, земля здавалася в оренду, її власником залишилася держава, що є принципово важливим”. Крім того, за словами голови міськадміністрації, „зазначені земельні ділянки, власне кажучи, пустували, ніхто й копійки не сплачував за них до міського бюджету, і рано чи пізно ця земля пішла б під товариства індивідуальних забудовників тощо”. На думку голови міськадміністрації, в даній ситуації мова повинна йти про використання земельних ділянок з найбільшою ефективністю і користю для територіальної громади міста”.

Як вважає С.КУНІЦИН, головною метою подібних звинувачень з боку депутатів міськради є дискредитувати все, що робиться виконавчою владою міста, „не дати гідно організувати підготовку і проведення 225-річниці Севастополя, що виповнюється в червні цього року”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, депутати - члени тимчасової слідчої комісії Севастопольської міськради заявили про незаконну передачу Севастопольською міською державною адміністрацією понад 360 гектарів земель.

Голова тимчасової комісії, заступник голови міської ради Петро КУДРЯШОВ заявив, що комісія «вирішила на завтрашньому пленарному засіданні рекомендувати міській раді звернутися до Верховної Ради України з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин передачі посадовцями Севастопольської міської державної адміністрації земель міста під забудову, а також ініціювати збір підписів депутатів міської ради про проведення місцевого референдуму й розгляду питання на пленарному засіданні сесії міськради про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації, оскільки ним нічого не робиться, щоб припинити ось це свавілля щодо севастопольських земель».