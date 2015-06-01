Російського консула пустять ще раз до затриманих ГРУшників через місяць-два - СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, ці росіяни отримують всю необхідну медичну допомогу та активно співпрацюють зі слідчими.

«Вони одержують всю необхідну медичну допомогу - курс лікування триває. Водночас, активно й ефективно працюють наші слідчі - заарештовані не менш активно співпрацюють зі слідчими, дають свідчення. Загалом, графік дуже напружений», - заявив Лубківський та нагадав слова голови СБУ Валентина Наливайченка про те, що «ми зробимо все для об'єктивного, повного та максимально швидкого розслідування справи російських військовослужбовців».

Читайте такожРосійський дипломат заявив, що Москва не вважає захоплених на Донбасі ГРУшників найманцями«Враховуючи значні обсяги роботи, яку необхідно провести слідчим, а також важливість медичної реабілітації заарештованих, яким надається повна медична допомога, російського консула може бути допущено до них не раніше, ніж за місяць-два з часу останнього відвідання.», - зазначив радник голови СБУ.

За словами Лубківського, «це, мабуть, правильно з усіх точок зору... Російській стороні справді не потрібно турбуватися – заарештованим забезпечені усі необхідні медичні та безпекові умови».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова. Вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

Читайте такожAmnesty International: Єрофєєва та Алєксандрова не катували18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

27 травня завідувач консульського відділу Посольства РФ в Україні Олексій Грубий відвідав Єрофеєва та Александрова в госпіталі.