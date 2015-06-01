Адвокати починають ознайомлення зі справою Савченко

Він написав у Twitter: «Підписав протокол про закінчення слідчих дій у справі Надії Савченко. Далі стадія ознайомлення зі справою».

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Читайте такожРосійський слідчий комітет заявив про завершення слідства у справі СавченкоУ грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: «Попереднє слідство закінчено. Далі ознайомлення за ст. 217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяця. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. Так що суд може відбутися в серпні».

Фейгін підкреслив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'ятьох осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, додав він.