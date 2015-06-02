Генпрокуратура завадить виведенню активів Клюєва з країни

Про це в ефірі "5 каналу" заявив начальник управління Генпрокуратури з розслідування корупційних злочинів Павло Жебрівський, пише Українська правда.

"На жаль, на сьогоднішній день прокуратура обмежена у своїх повноваженнях, бо насправді існує депутатська недоторканність і оголосити підозру ні пану Клюєву, ні іншим фігурантам, на кого внесено подання на зняття депутатської недоторканності, не може. Але в принципі, я думаю, що ми будемо працювати по їх майну, для того, щоб вони не змогли вивести це майно поки або Верховна Рада прийме рішення, чи Конституційний суд скасує депутатську недоторканність", - повідомив він.

Як відомо, 12 травня генпрокурор Віктор Шокін зареєстрував у Верховній Раді подання про позбавлення депутатської недоторканності Клюєва.

Читайте такожКомітет Ради вирішив повернути ГПУ подання про позбавлення Клюєва депутатської недоторканності

29 травня Регламентний комітет Верховної Ради передав спікеру Володимиру Гройсману подання генерального прокурора на дачу згоди парламентом про притягнення до кримінальної відповідальності С.Клюева

Українська правда, також повідомляла, що Сергій Клюєв залишиться в списку санкцій ЄС, проте остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю.