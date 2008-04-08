БЮТ кандидата в мери Києва ще не вибрав, але впевнений у його перемозі

Висунення БЮТ власної кандидатури на посаду мера Києва не призведе до розколу коаліції, заявив у коментарі кореспонденту УНІАН народний депутат, член фракції БЮТ Віктор ШВЕЦЬ коментуючи заяву глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, що БЮТ має підтримати на посаду мера кандидатуру Віталія КЛИЧКА.

За словами В.ШВЕЦЯ, угодою про створення коаліції демократичних сил не передбачено, що на посаду мера обов’язково має бути висунута єдина узгоджена кандидатура.

Депутат нагадав, що БЮТ чітко визначився зі своєю позицією і буде пропонувати свого кандидата на посаду мера. «І цей кандидат від БЮТ переможе. А прізвище ми визначимо в четвер», - сказав він.

В.ШВЕЦЬ також заперечив припущення, що висунення кожною політичною силою з коаліції свого кандидата може призвести до розколу демократичних сил.

«До розколу коаліції це не призведе, бо вона сьогодні міцна як ніколи», - сказав В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.БАЛОГА вважає, що Блок Юлії Тимошенко має підтримати В.КЛИЧКА як єдиного кандидата від демократичних сил на посаду мера Києва. На думку В.БАЛОГИ, це компромісна фігура, яка влаштовує переважну більшість демократичних сил і відповідає очікуванням міської громади.