Порошенко про Блаттера: Його відставка дає надію на скасування корупційних рішень ФІФА

Про це глава держави написав у Facebook.

"Світ змінився. Відставка Блаттера внаслідок гучних корупційних скандалів у ФІФА дає надію на скасування деяких корупційно мотивованих рішень цієї організації. Правда завжди перемагає!" - сказав Петро Порошенко.

Читайте такожБлаттер оголосив, що йде з посади президента ФІФА

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції у Цюриху очільник ФІФА Йозеф Блаттер оголосив про відставку.

Нового президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій обиратимуть взимку.