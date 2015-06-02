Порошенко про Блаттера: Його відставка дає надію на скасування корупційних рішень ФІФА

22:27, 02 червня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко прокоментував відставку президента ФІФА Йозефа Блаттера

REUTERS

Про це глава держави написав у Facebook.

"Світ змінився. Відставка Блаттера внаслідок гучних корупційних скандалів у ФІФА дає надію на скасування деяких корупційно мотивованих рішень цієї організації. Правда завжди перемагає!" - сказав Петро Порошенко.

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Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції у Цюриху очільник ФІФА Йозеф Блаттер оголосив про відставку.

Нового президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій обиратимуть взимку.

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