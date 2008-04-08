Заступника Яценюку вибирають між Клюєвим, Шуфричем і Льовочкіним?

Партія регіонів може висунути на посаду першого віце-спікера члена своєї фракції Андрія Клюєва.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Партії регіонів.

За словами співрозмовника, на засіданні президії політради, зокрема, обговорювалися кандидатури Клюєва, а також Сергія Льовочкіна та Нестора Шуфрича.

"Але я думаю, що скоріше за все буде Клюєв", - зауважив співрозмовник.

За його словами, після відмови Дмитра Табачника від наміру брати участь у дострокових виборах мера Києва, на цю посаду може бути запропонована кандидатура Олександри Кужель, але "дискусія з цього приводу триває".

За словами іншого джерела у Партії регіонів, від самого початку пролунало сім пропозицій щодо кандидатури першого віце-спікера, однак "чотири людини одразу ж відмовилися".

Співрозмовник повідомив, що у разі якщо й інші кандидату на цю посаду відмовляться лідер Партії регіонів Віктор Янукович пообіцяв поставити ці кандидатури на рейтингове голосування у лавах фракції, тобто провести праймеріз.