Візит Помпео до Києва. Місія вибачення чи контролю?

Тарас Семенюк
18:13, 30 січня 2020
Політика
197 0
Думка

«Касетний скандал», створений через прорахунки Трампа, очевидно, нашкодив двостороннім стосункам України та США. Адже висловлювання американського президента про «найбільш корумповану країну і людей», зробили Україну токсичною.

Команда Зеленського з самого початку обрала неправильну стратегію захисту

Зеленський, по факту, успадкував внутрішню систему від попередників, і був втягнутий в неприємну історію внутрішньоамериканських розбірок перед головними виборами в Штатах. Правда, команда Зеленського з самого початку обрала неправильну стратегію захисту і вирішила відмовчатись та відсторонитись, однак цього було недостатньо.

Квінтесенцією конфлікту було бажання Трампа вести міждержавні справи за формулою «profit for profit», що абсолютно чітко вписується в бізнес-логіку, де кожен шукає вигоди. Президент США теж шукав вигоди, і тому гальмував військову допомогу нашій державі в обмін на перезапуск кримінальної справи проти сина Джо Байдена, яка б, згідно із задумом Трампа, мала зашкодити рейтингу його опонента.

Читайте такожТрамп ненавидів Україну з початку своєї президентської каденції - WP

Тепер Помпео доводиться вирівнювати кути, і його візит до президента України є можливістю засвідчити підтримку. Однак Помпео не їде до Києва, щоб отримати нові докази проти Байдена.

Втім, слід зазначити, що за словами підтримки мали б бути ще й дії. Як мінімум, Вашингтон міг би призначити посла до Києва, і це б засвідчило інтерес США щодо укріплення «східного форпосту НАТО». Адже тимчасова відсутність посла наштовхує на думки про вірогідні торги.

Також важливо знайти людину, яка б продовжила місію Курта Волкера. Адже те, що Білий дім не спішить призначати такого спеціаліста, може свідчити, що Вашингтон має впевненість: Київ та Москва можуть домовитись самостійно. Тим більше, Дональд Трамп вже зазначав, що Володимир Зеленський може самостійно говорити з Володимиром Путіним…

Візит Помпео – це також перевірка того, як реалізовуються американські інтереси в нашій країні

Візит Помпео – це також перевірка того, як реалізовуються американські інтереси в нашій країні. Адже зустрічі з бізнесом та громадськими організаціями є свідченням контролю і підтримки одночасно. Зрештою, за таким сценарієм візит здійснював колись Джо Байден. Правда він ще виступав у парламенті.

В планах у Помпео цього немає. Скоріше за все, тому, що головним гарантом домовленостей все ж є президент України Володимир Зеленський, адже саме на його рейтингу тримається вся конфігурація влади. Тож Помпео не буде розпилювати свій час на парламент, коли достатньо поговорити з президентом.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter