Візит Помпео до Києва. Місія вибачення чи контролю?

Візит Державного секретаря США Майка Помпео до Києва зараз більше потрібен Вашингтону, аніж Києву.

«Касетний скандал», створений через прорахунки Трампа, очевидно, нашкодив двостороннім стосункам України та США. Адже висловлювання американського президента про «найбільш корумповану країну і людей», зробили Україну токсичною.

Команда Зеленського з самого початку обрала неправильну стратегію захисту

Зеленський, по факту, успадкував внутрішню систему від попередників, і був втягнутий в неприємну історію внутрішньоамериканських розбірок перед головними виборами в Штатах. Правда, команда Зеленського з самого початку обрала неправильну стратегію захисту і вирішила відмовчатись та відсторонитись, однак цього було недостатньо.

Квінтесенцією конфлікту було бажання Трампа вести міждержавні справи за формулою «profit for profit», що абсолютно чітко вписується в бізнес-логіку, де кожен шукає вигоди. Президент США теж шукав вигоди, і тому гальмував військову допомогу нашій державі в обмін на перезапуск кримінальної справи проти сина Джо Байдена, яка б, згідно із задумом Трампа, мала зашкодити рейтингу його опонента.

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Тепер Помпео доводиться вирівнювати кути, і його візит до президента України є можливістю засвідчити підтримку. Однак Помпео не їде до Києва, щоб отримати нові докази проти Байдена.

Втім, слід зазначити, що за словами підтримки мали б бути ще й дії. Як мінімум, Вашингтон міг би призначити посла до Києва, і це б засвідчило інтерес США щодо укріплення «східного форпосту НАТО». Адже тимчасова відсутність посла наштовхує на думки про вірогідні торги.

Також важливо знайти людину, яка б продовжила місію Курта Волкера. Адже те, що Білий дім не спішить призначати такого спеціаліста, може свідчити, що Вашингтон має впевненість: Київ та Москва можуть домовитись самостійно. Тим більше, Дональд Трамп вже зазначав, що Володимир Зеленський може самостійно говорити з Володимиром Путіним…

Візит Помпео – це також перевірка того, як реалізовуються американські інтереси в нашій країні

Візит Помпео – це також перевірка того, як реалізовуються американські інтереси в нашій країні. Адже зустрічі з бізнесом та громадськими організаціями є свідченням контролю і підтримки одночасно. Зрештою, за таким сценарієм візит здійснював колись Джо Байден. Правда він ще виступав у парламенті.

В планах у Помпео цього немає. Скоріше за все, тому, що головним гарантом домовленостей все ж є президент України Володимир Зеленський, адже саме на його рейтингу тримається вся конфігурація влади. Тож Помпео не буде розпилювати свій час на парламент, коли достатньо поговорити з президентом.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro