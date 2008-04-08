Яценюк натякає, що Ющенко ще довго не з`являтиметься у Верховній Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виступити у парламенті після розгляду всіх законопроектів, які є додатком до коаліційної угоди.

Про це повідомив в інтерв`ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що йдеться про прийняття законів у першому читанні і в цілому.