Яценюк натякає, що Ющенко ще довго не з`являтиметься у Верховній Раді
16:09, 08 квітня 2008Політика
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Спікер дав інтерв`ю журналістам
Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виступити у парламенті після розгляду всіх законопроектів, які є додатком до коаліційної угоди.
Про це повідомив в інтерв`ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.
Він зазначив, що йдеться про прийняття законів у першому читанні і в цілому.
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