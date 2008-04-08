Яценюк сприйме будь-якого кандидата, аби той горнило пройшов

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що сприйме будь-які кандидатури першого заступника і заступника голови Верховної Ради, які пройдуть “горнило українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю журналістам, коментуючи можливість обрання першим заступником голови ВР України Андрія КЛЮЄВА.

Спікер зазначив, що на посаду першого заступника і заступника голови Верховної Ради “треба обирати людей, які мають фахову юридичну освіту, досвід роботи в парламенті, які мають бажання робити парламентарями, а не політиками”.

“Та кандидатура, яка пройде горнило українського парламенту, буде сприйнята головою Верховної Ради”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.