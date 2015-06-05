Парламент сьогодні візьметься за журналістів і військових (наживо)
10:04, 05 червня 2015Політика
2989 0
Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект, яким встановлюється кримінальна відповідальність за вилучення зібраних журналістом матеріалів.
ВР хоче подумати над забезпеченням прозорості власності ЗМІ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідний законопроект “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)” (№1630) передбачений у порядку денному до розгляду в першому читанні.
Крім того, передбачається розгляд законопроекту під реєстраційним номером 1831, яким передбачено забезпечення прозорості власності ЗМІ.
Читайте такожВР дозволила вводити на територію України миротворців ООН і ЄС
Також розглядатиметься законопроект щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (№2406).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter