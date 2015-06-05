Парламент сьогодні візьметься за журналістів і військових (наживо)

10:04, 05 червня 2015
Політика
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Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект, яким встановлюється кримінальна відповідальність за вилучення зібраних журналістом матеріалів.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідний законопроект “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)” (№1630) передбачений у порядку денному до розгляду в першому читанні.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту під реєстраційним номером 1831, яким передбачено забезпечення прозорості власності ЗМІ.

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Також розглядатиметься законопроект щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (№2406).

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