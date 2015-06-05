Парламент сьогодні візьметься за журналістів і військових (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідний законопроект “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)” (№1630) передбачений у порядку денному до розгляду в першому читанні.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту під реєстраційним номером 1831, яким передбачено забезпечення прозорості власності ЗМІ.

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Також розглядатиметься законопроект щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (№2406).