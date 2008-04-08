ВР відхилила законопроект про Національну гвардію, внесений Президентом

Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону “Про національну гвардію України”, внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 208 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, блоку Литвина та Комуністичної партії.

Також народні депутати не підтримали пропозицію відправити цей законопроект на повторне перше читання – таку пропозицію підтримали лише 215 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Після таких рішень законопроект вважається відхиленим.

Як повідомив на сесії парламенту начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Олександр КІХТЕНКО, даним законопроектом передбачалося на базі внутрішніх військ створити нове формування – Національну гвардію України з одночасним її виведенням із системи МВС.

О.КІХТЕНКО зазначив, що це формування було би більш спрямованим на забезпечення національної безпеки України, охорону громадського порядку, охорону законних інтересів громадян України.

За його словами, під час підготовки даного законопроекту був вивчений та врахований досвід аналогічних формувань “провідних держав світу”, зокрема, Франції, Італії, Іспанії, Росії, Туреччини.

О.КІХТЕНКО зазначив, що виведення Гвардії з системи МВС дозволяло не допустити використання національної гвардії України в інтересах певних політичних сил.

У той же час, голова комітету ВР з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) зазначив, що комітет запропонував відхилити цей законопроект як такий, що суперечить ст. 17 Конституції України. За словами голови комітету, у згаданому проекті закону йдеться “про створення окремої армії, фактично ще одних збройних сил”.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, до складу Нацгвардії пропонувалося включити військові авіаційні частини, частини спецназу, моторизовані частини із важкою бронетехнікою. Голова комітету наголосив, що це формування “буде фактично підпорядковане виключно Президенту України” і буде діяти за статутами Збройних Сил.

Він зазначив, що за законопроектом Гвардія отримувала б право блокувати будь-який квартал, зупиняти і обшукувати будь-кого у будь-який час, припиняти рух будь-якого транспорту, у тому числі, й шляхом застосування зброї.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що при цьому з боку Верховної Ради не передбачалося ніякого контролю, а лише можливість раз на рік отримувати письмовий звіт про діяльність за підписом командуючого. Депутат вважає, що це суперечить європейській практиці, де силові структури підпорядковані міністрам внутрішніх справ, оборони чи юстиції.

“Якби це був 2002 рік і якби у цьому залі сидів Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО, то я точно знаю, що вони б заблокували цю трибуну і не допустили прийняття даного законопроекту”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.