Україна підготувала позови до міжнародних судів проти Росії через анексію Криму
Президент України Петро Порошенко запевняє, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів до міжнародних судів проти Російської Федерації за анексію Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.
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“На сьогодні уряд, в тому числі і за моїм дорученням, підготував уже цілий пакет позовів, які будуть спрямовані в різні суди, починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом у Гаазі”, - зазначив глава держави.
Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності та закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.
Через ці дії у 2014 році США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.