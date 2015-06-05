Україна підготувала позови до міжнародних судів проти Росії через анексію Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

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“На сьогодні уряд, в тому числі і за моїм дорученням, підготував уже цілий пакет позовів, які будуть спрямовані в різні суди, починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом у Гаазі”, - зазначив глава держави.

Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності та закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Через ці дії у 2014 році США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.