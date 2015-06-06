Яценюк з Яресько наступного тижня полетять до США

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єра супроводжуватиме міністр фінансів України Наталія Яресько, йдеться в повідомленні.

У рамках візиту передбачаються зустрічі з керівництвом Сполучених Штатів, американського Конгресу та його політичними лідерами, керівниками Державного департаменту і фінансового та енергетичного блоку уряду США. Українська делегація проведе переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Відбудеться зустріч Яценюка з представниками української громади. Прем’єр-міністр України виступить на глобальному форумі Американського єврейського комітету (АЄК).

Згідно з повідомленням, економічна та фінансова складова запланованих переговорів стосуватиметься актуальних питань співпраці з МВФ та іншими міжнародними інституціями й заохочення подальшої підтримки України з боку її партнерів. Серед іншого, йтиметься про підготовку до українсько-американської інвестиційної конференції, запланованої на 13 липня 2015 року у Вашингтоні.

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Політичний порядок денний переговорів включатиме питання посилення міжнародної солідарності навколо територіальної цілісності та безпеки України, відзначається в повідомленні.