Канада виділить Україні $5 мільйонів на тренування патрульної поліції
14:51, 06 червня 2015Політика
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Яценюк зустрівся з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером
REUTERS
Уряд Канади виділяє 5 млн дол. на реалізацію програм розвитку правоохоронних органів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером.
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«Канада вирішила виділити 5 млн дол. на програми тренування патрульної служби України, - сказав Яценюк. – Крім того, ми очікуємо канадських військових, які будуть проводити тренування українських військових Національної гвардії».
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