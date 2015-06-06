Канада виділить Україні $5 мільйонів на тренування патрульної поліції

Уряд Канади виділяє 5 млн дол. на реалізацію програм розвитку правоохоронних органів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером.

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«Канада вирішила виділити 5 млн дол. на програми тренування патрульної служби України, - сказав Яценюк. – Крім того, ми очікуємо канадських військових, які будуть проводити тренування українських військових Національної гвардії».