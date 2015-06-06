Міністр оборони Степан Полторак звільнив начальника Центру забезпечення армії. Ще 14 керівників департаментів відомства та Генштабу притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Про це Степан Полторак заявив під час засідання колегії Міноборони, передає «5 канал».

Військовослужбовців звинувачують у недостатньому оснащенні Збройних сил матеріально-технічними ресурсами та продовольством. Серед проблем також несвоєчасна виплата винагород за знищення техніки противника, повідомив міністр.

Він розкритикував, зокрема, роботу керівника фінансового департаменту Івана Марка й дав посадовцю місяць на виправлення роботи відомства, що допускає затримки із заробітної плати та інших виплат військовослужбовцям.

Зі свого боку чиновник визнав недоліки та звернув увагу на об'єктивні причини затримок. Каже, виплати родинам загиблих затримуються через повільну процедуру ідентифікації тіл загиблих. Невчасні грошові нагороди за успішне виконання бойових дій пов'язані з недосконалістю роботи системи та людським фактором.