Секретаріат Президента: Тимошенко ризикує зірвати перехід армії на контракт

У Секретаріаті Президента України наголошують, що у разі незбільшення цього року фінансування Збройних сил України на 7,5 млрд. грн. перехід на контрактну армію буде зірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Він зауважив, що уряд запропонував у проекті закону про зміни до державного бюджету на 2008 рік збільшити фінансування ЗСУ лише на 1,2 млрд. грн., з них 900 млн. грн. пропонується виділити для переходу на контрактну армію.

І.ПУКШИН наголосив, що при такому рівні фінансування міністру оборони буде важко знаходити кошти і можливості для виконання відповідної державної програми протягом трьох років – до 2010 року.

«Я розумію, що якщо не буде належного фінансування, то я сумніваюсь, що ми зможемо вкластись у ці строки фізично», - наголосив І.ПУКШИН.

Він нагадав, що Міноборони розробило державну програму переходу армії на контрактний принцип комплектування до 2010 року, яка передбачає лише на ці потреби протягом трьох років виділити майже 50 млрд. грн., з них у 2008 році – 11 млрд. грн., у 2009 році – 17 млрд. грн, в 2010 році – 20 млрд. грн.

При цьому він наголосив, що сьогоднішній бюджет оборонного відомства становить в цілому 9,9 млрд. грн. (1,1% ВВП).

За словами І.ПУКШИНА, це найгірший показник фінансування оборонного відомства за останні 7 років.

І.ПУКШИН додав, що у разі ухвалення змін до держбюджету в парламенті, у яких не буде враховано потреби Міноборони, Секретаріат Президента «поміркує», яким чином підняти це питання перед урядом і парламентом. Водночас він висловив сподівання, що народні депутати зважено подивляться на потреби ЗСУ.

Він також вважає неприпустимим, щоб Міноборони самостійно, а не через уповноважені структури заробляло для себе кошти шляхом продажу надлишкового майна.

«Якщо Міноборони буде заробляти гроші, то виникає питання: навіщо нам таке міністерство, навіщо нам Збройні сили, які самі себе повинні утримувати», - підкреслив І.ПУКШИН.

Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН, чи підпише Президент України зміни до державного бюджету без урахування потреб армії, І.ПУКШИН сказав: «Давайте почекаємо прийняття у парламенті, потім, відповідно, Президент дасть свою оцінку».

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн.

4 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України”, яким передбачено внести зміни до державного бюджету на 2007 рік щодо збільшення додаткових видатків Міністерству оборони України в обсязі 7,5 млрд. грн.