Учасники G7 засудили анексію Криму і заявили про підтримку України
16:18, 08 червня 2015Політика
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Лідери країн G7 засудили незаконну анексію Криму Росією та висловились на підтримку України.
REUTERS
Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель після завершення саміту G7, передає кореспондент УНІАН.
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"Ми засуджуємо анексію Криму, що суперечить міжнародному праву. Конфлікт на сході України може бути вирішений тільки політичним шляхом, на основі мінських домовленостей", - заявила канцлер Німеччини.
За словами Ангели Меркель, G7 підтримує Україну у проведенні складних економічних реформ, у боротьбі з корупцією. "Ми сказали, що посли країн G7 у Києві повинні бути групою підтримки, яка допоможе Україні у виконанні реформ та боротьбі з корупцією", - сказала канцлер.
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