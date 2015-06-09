Терористи "ДНР" і "ЛНР" хочуть визнати окуповані частини Донбасу територією України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одне з сепаратистських ЗМІ, де опублікований текст доповнень.

У тексті "доповнень і змін ДНР і ЛНР до Конституції України" йдеться про те, що "окремі райони з особливим статусом (або їх асоціації) є невід'ємною складовою частиною України".

При цьому перелік міст і районів Донецької та Луганської областей, які повинні отримати особливий статус та основи такого статусу, на думку представників "ЛНР" і "ДНР", повинні бути визначені окремим Законом України.

Читайте такожЗахарченко заявив, що Мінські угоди мають сенс лише у випадку визнання "ДНР" УкраїноюТакож у додатках зазначено, що лідери "ЛНР" і "ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко повинні зберегти за собою свої посади.

"Вищі посадові особи, які очолюють виконавчу владу, що діє на території окремих районів Донецької та Луганської областей на дату ухвалення цих змін до Конституції України, продовжують здійснювати свої повноваження до припинення цих повноважень у порядку, встановленому актами окремих районів з особливим статусом Донецької та Луганської областей", - йдеться в тексті.

Читайте такожУ Конституційну комісію не надходили пропозиції від "ЛНР" і "ДНР" щодо змін в Основний Закон - Гройсман

Як повідомляв УНІАН раніше,прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслює, що ні Москва, ні хто-небудь інший не має права диктувати Україні, якою повинна бути її Конституція.