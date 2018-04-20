Росія після G8 : «Мерзенний душок авторитаризму»

Спроби поліпшення іміджу Путіна у світлі минулого саміту активно обговорює західна преса...

Financial Times: Росія не володіє жодною з ознак наддержави 21-го століття

«Цього року Росія вже зірвала поставки газу до Європи, припинивши поставки на Україну, - пише британська газета "The Financial Times" від 18 липня. - Послідував вибух загального обурення, і європейські власті зажадали від Росії гарантувати безпеку пропозиції палива, тобто провести лібералізацію енергетичного ринку. Путін відмовився це зробити, на що європейці лише знизали плечима.

Якби відносно Росії проводилася дійсно реалістична політика, вона складалася б з двох компонентів. По-перше, необхідно було б визнати, що нинішній кремлівський режим не зацікавлений в тому, щоб йти на які-небудь серйозні операції із Заходом - ні з енергетики, ні з яких-небудь інших питань. «Інтегрувати» Росію до Європи він теж не хоче. У Росії Володимира Путіна абсолютно інші амбіції. Багатство, що звалилося на неї, вона використовує для того, щоб вивести на максимум свій вплив у світі - і попутно відновити владу над так званим “ближнім зарубіжжям”, в першу чергу над Україною, Кавказом і Центральною Азією. По-друге, необхідно з`ясувати для себе, що в більшій частині випадків Путін просто блефує. Як би добре не жила Росія тут і зараз, вона є державою, що згасає. Її добробут, зовсім як в пізню радянську епоху, практично повністю залежить від нафти і газу. Чисельність населення країни знижується більш ніж на 500 тисяч чоловік в рік; економічно активне населення переслідують хвороби і алкоголізм.

Ті, хто знає толк в енергетиці, вважають, що державний газовий монополіст «Газпром» і подібні йому компанії гниють зсередини. «Газпром» веде справу абсолютно неефективно, він відстав в технологічному розвитку і виконує свої зобов`язання щодо замовлень тільки тому, що має владу над добувними компаніями Центральної Азії. Що ж до загроз обмежити поставки газу до Європи, так інших споживачів у «Газпрому» просто немає. Як немає у Москви ні фінансових, ні технологічних можливостей освоїти величезні запаси вуглеводнів в Сибіру.

Коротше кажучи, Росія не володіє жодною з ознак справжньої наддержави 21-го століття».

The Washington Post:Росія готується до фальсифікацій президентських виборів 2008 року

«Російський лідер вже задушив незалежні засоби масової інформації. - мовиться в редакційному коментарі газети "The Washington Post" від 18 липня. - Він урізав повноваження російського парламенту і позбавив незалежності судову систему. Він відмінив демократію в регіонах, замінивши обраних губернаторів кремлівськими призначенцями. Будь-кого, хто кидає виклик владі пана Путіна, чекає напівлегальне покарання: податкові перевірки, позови, влаштовані владою перешкоди в справі відкриття нових офісів або проведення мітингів. Проте для пана Путіна цього не досить. У суботу на сторінках нашої газети Маша Ліпман закликала звернути увагу на "виборчу" реформу, яка укріпила домінування партії "Єдина Росія", вся політика якої полягає в підтримці Кремля. Один з передбачених реформою заходів надає Кремлю більше 60 приводів для недопущення небажаних кандидатів або партій до участі у виборах; інша дозволяє "дострокове голосування", в ході якого бюлетені доставляються до виборців, що знаходяться у віддалених місцях, де спостерігачі за виборами не можуть стежити за процесом голосування, що є добре відомим способом фальсифікації результатів. Іншими словами, залишається все менше і менше надій на те, що намічені на 2008 рік президентські вибори в Росії будуть відкритим або справедливим змаганням…»

The Guardian:Демократичні стандарти повинні поважатися і за потьомкінським фасадом показного саміту

«Велика вісімка» вважається клубом «промислово розвинених демократичних країн», але прихильність Путіна демократії сумнівна, - пише британська "The Guardian" від 15 липня. – На цьому тижні посли Британії і США демонстративно взяли участь в зустрічі демократичних активістів, що пройшла під спостереженням спадкоємців КДБ, до якого колись належав Путін. На потенційних баламутників спокою влаштували облаву, щоб не допустити їх на вулиці Санкт-Петербурга. Але проблеми глибші: у «керованій демократії» Путіна справа ЮКОСа, ув`язнення Ходорковського, атака на незалежні неурядові організації, обмеження повноважень Думи, некритичні ЗМІ і влада олігархів створюють мерзенний дух авторитаризму.

Додайте до всього цього політику Росії в «ближньому зарубіжжі», і картина виглядає ще гірше. Москва не приховувала свого неприйняття революцій в Україні і в Грузії, рівно як і свого співчуття до Білорусі, “останньої диктатури” Європи. Природно, що використовування поставок енергоносіїв для залякування Києва стривожило такі країни, як Польща і Німеччина, що імпортує російський газ. Перемоги в битвах з чеченськими терористами і навіть знищення автора жахливого бесланського теракту не вирішили складних проблем, що розповсюдилися по всьому Кавказу.

Кремль вклав чималі гроші в створення позитивного іміджу Росії в рік головування у «вісімці», але Путін, як і раніше, відкидає законну критику по цих пунктах, обвинувачуючи Захід в мисленні поняттями холодної війни, неоколоніальній зарозумілості і прагненні ослабити і розчленувати Росію. Це невірно і несправедливо. Країни Заходу підтримують демократію, цивільні права і свободу ринків тому, що вони найкращим чином гарантують свободу, безпеку і стабільність у внутрішній і зовнішній політиці держав. Щирі друзі повинні поважати незалежність Росії, даючи при цьому зрозуміти, що стандарти, яких вони дотримуються самі, універсальні і повинні поважатися і за потьомкінським фасадом показного саміту”.

The Observer: Як авторитарного Путіна роблять привабливішим

«Мабуть, це можна назвати професійним «викликом номер один» для будь-якого піарника: як зробити авторитарного східноєвропейського лідера, у якого існують серйозні проблеми з іміджем, привабливим в очах західної аудиторії? - пише британська"The Observer» від 17 липня. - На саміті «Великої вісімки», що проходить в Санкт-Петербурзі, присутня ціла армія консультантів з Британії - один з них раніше був співробітником прес-служби прем`єр-міністра, інший - московським кореспондентом BBC, а ще - колишній єесівський урядовець: їм платять, щоб вони виконали саме цю задачу для президента Володимира Путіна.

Як і їх співвітчизники - британські журналісти, вони зупинилися в "Прибалтійському", великому готелі, побудованому ще за радянських часів, в 1970-х, звідки відкривається приголомшливий вигляд на Фінську затоку. Прямо з готелю постояльці можуть на катерах дістатися до місця проведення саміту - Константинівського палацу, пам`ятника царської епохи. Петербург був вибраний для проведення зустрічі частково через символічне значення цього міста. Він був побудований Петром Великим на знак того, що Росія - як в культурному, так і в політичному відношенні - повернулася у бік Заходу.

До недавніх пір на Заході вважали, що і Путін веде Росію в тому ж напрямі, але недавні події спонукали деяких таємно задатися питанням: а чи слід було взагалі довіряти Росії головування в «вісімці» (в цій ролі вона виступає вперше)?

У відповідь президент найняв цілий загін професіоналів-піарників... Вони, ймовірно, робитимуть акцент на тому, що Путін - всенародно вибраний лідер, що користується великою популярністю на батьківщині, і його діяльність не можна не вважати успішною, якщо врахувати, яка складна перед ним стоїть задача - забезпечити перехід країни від посткомуністичного хаосу до відкритого і вільного суспільства, тим більше що в Росії немає демократичних інститутів, що історично склалися, на які можна було б спертися.

Критики Путіна стверджують: можливо, Росія і рухається до демократії, але сам Путін йде у зворотному напрямі, у бік авторитаризму або навіть тоталітаризму. Поки лідери наймогутніших держав світу готувалися до зустрічі в рідному місті Путіна в ці вихідні, сам він прагнув змінити свій імідж на Заході. Парадокс ситуації полягає у тому, що координацію кампанії з власного «ребрендінгу» президент-архінаціоналіст доручив американській піарівській фірмі Ketchum. Вона консультуватиме Адміністрацію президента протягом всього терміну головування Росії в «вісімці», тобто до кінця цього року; сума контракту, за деякими повідомленнями, становить 4 мільйони фунтів.

Хоча представники фірми прагнуть не коментувати цей проект публічно, на сьогоднішній день вони задоволені досягнутими результатами. В останні тижні Путін з ентузіазмом «спілкувався з народом» і взяв участь в інтернет-конференції, продемонструвавши м`якші, людяніші риси своєї вдачі. Він також дав ряд інтерв`ю іноземним ЗМІ, в ході яких ніякі теми не вважалися «табу», всіляко підкреслюючи в цих бесідах свою прихильність демократії.

Як «завершальний штрих» він навіть написав статтю для Sun (вона була опублікована минулої п`ятниці), забезпечену фотографією усміхненого автора - такий же прийом в перші роки перебування на посту прем`єра вельми успішно використовував Тоні Блер.

Безпосереднє проведення кампанії доручене GPlus - компанії з штаб-квартирою в Брюсселі, що входить в той же холдинг, що і Ketchum; один з її засновників, Пітер Гілфорд в свою чергу, передав субпідряднику - фірмі Portland PR, створену Тімом Алланом, що був заступником прес-секретаря Тоні Блера.

Аллан - один з «нових лейбористів» - після відходу з політики очолив відділ зовнішніх зв`язків в корпорації BskyB; у нього відмінні контакти серед журналістів, особливо з акредитованими при парламенті кореспондентами, з якими йому не раз доводилося «схрещувати шпаги».

Якщо Аллану і його колегам вдасться «пом`якшити» імідж Путіна, це можна буде визнати однією з найуспішніших в історії «ребрендінгових» кампаній. Проте заходи щодо «спілкування з людьми» трохи не обернулися конфузом, коли Путін поцілував маленького хлопчика в голий живіт - ось вам наочний приклад того, що навіть найдосвідченіші піарники не здатні змінити деякі особливості характеру своїх клієнтів».

За матеріалами Иносми