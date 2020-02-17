Вибори близько. У Дніпрі місцева влада зайнялася рейдерством рекламних площ

Директор великого всеукраїнського рекламного агентства Олександр Ситник майже двадцять років працює в Дніпрі. З його фірмою бувало різне, але таке – вперше: днями 58 його біг-бордів місцева влада знищила - зрізала! І, це на жаль, не випадковість.

«Протягом двох днів всі конструкції, 58, були демонтовані. Кому це вигідно, кому це потрібно? Я вважаю, що це державне рейдерство», - розповідає Олександр Ситник.

Жертвою цього рейдерства влади Дніпра також стала україно-французька фірма БігБорд. Найбільший в країні оператор ринку зовнішньої реклами втратив тут біла сотні конструкцій. Не допомогло фірмі навіть особисте втручання посла Франції в справу – він, перебуваючи в місті, підіймав це питання, але… мер мовчить, і дивиться звисока, з нових бігбордів.

Французи платили в місцевий бюджет 3 мільйони. За оренду землі під своїми щитами компанія Олександра платила понад 500 тисяч гривень. Чому ж мерія на чолі з Борисом Філатовим вирішила відмовитись від грошей?

З одного боку – підозрює бізнесмен і підтверджують експерти – мова про банальний переділ прибуткового бізнесу. Замість зрізаних бордів Олександра Ситника вже встановили інші: низка нових фірм, наближених до міської влади, за рік отримала понад три сотні дозволів.

«Зараз вони пусті, а восени, чи влітку на них будуть висіти вже обличчя», - розповідає Олександр.

В Дніпрі не таємниця, що заробляти на цьому можуть місцеві князькі, такі як скандальний бізнесмен Загід Краснов, кишеньковий опозиціонер Медведчука Геннадій Гуфман та родичі Геннадія Корбана.

Втім, зараз, напередодні місцевих виборів, навіть гроші – не головне, пояснює політолог Микола Спірідонов: «Всі розуміють, що зовнішня політична реклама має великий вплив на виборах і тому подібне».

Місцеві вибори, а можливо і позачергові парламентські, будуть вже восени. Ось чому дніпровській владі та її спонсорам важливіше поставити борди «своїх» фірм, знищивши «київські». А хто має користуватися їхньою найбільшою підтримкою, мер ненав’язливо нагадує дніпрянам вже із нових бігбордів.

Скільки такий піар і ця неконкурентна боротьба коштує самому місту? Чому нищать бізнес Олександра й інших всеукраїнських компаній? Міська влада закидає - мовляв, вони просто не мали дозвільних документів. Хоча сам бізнесмен переконує – всі вимоги виконував завжди вчасно і справно. При цьому чиновники просто… загубили його дозволи! Чи випадково? Аби розібратися, ідемо в управління торгівлі та реклами. Саме тут документи приймала і реєструвала чиновниця Оксана Кручініна. І саме у неї вони загадково зникли. Сьогодні приймальний день. Але де пані Кручініна тут не знають.

«Ми приїхали на офіційні години прийому, ми хочемо її побачити. Або дайте її номер телефону, або викликайте її сюди», - говорить Олександр у присутності «Грошей».

У відповідь чуємо: «Графік прийому громадян, щочетверга з 9 до 12».

«Ви демонтували наші конструкції, я хотів би бачити пані Кручініну. Вона заявила про те, що документів вона не бачила і не знає, де вони. На підставі цього тепер вже ви, як «Земград», не продовжили наші договори», - говорить Олександр.

Договори не продовжили, а вирішили одразу демонтувати. Хоча за законом зрізати можна тільки після попередження. А їх в рекламній компанії не отримували. І тепер місцеві комунальники ще й вимагають грошей – мовляв, треба погасити чималенький рахунок за демонтажні роботи та зберігання. Причому, все відбувається за найкращими бюрократичними правилами – спочатку власник зрізаних бігбордів повинен офіційно звернутися письмово, потім його запит розглядається, потім поштою відправляють рішення… Навіть за приблизними обрахунками суми набігають «космічні» - від 240 тис гривень до 800 тис гривень.

Олександр підкреслює, що готовий оплатити тут і зараз – варто лише надати йому акти обстеження бігбордів та акти демонтажу. Але жодних документів на прохання директора компанії не надають. Мовляв, діємо в рамках чинного законодавства, давайте офіційний запит…

Що намагаються приховати чиновники? Підприємець пояснює ситуацію саме спробою «переділу» ринку зовнішньої реклами напередодні виборів.

«Те, що роблять органи місцевої влади Дніпра, пов’язано з двома речами. Перше – це бізнес, знищення бізнесу конкурентів і встановлення свого контролю. А друге питання – це влада. В кінці 2020 року будуть місцеві вибори. Всі розуміють, що зовнішня реклама має великий вплив на виборах», - каже політолог Спірідонов.

Незаконний переділ ринку. У Дніпрі таке нахабство – віднедавна норма, пояснюють експерти. «Потрібні» кандидати на «своїх» бордах по всьому місту, без опонентів і чесної конкуренції.

«Їм вигідно рекламувати своїх 3-4 кандидати. Так всі, хто пройдуть, будуть їхні», - говорить політолог.

І вже у ці дні на бордах, які поспіхом встановлюють замість зрізаних, дніпряни і гості міста можуть побачити імовірного вигодонабувача акції.

Насправді це ілюстрація справжнього відношення влади до бізнесу в Україні. Доки президент розповідає іноземцям про «інвестиційних нянь», на містах заправляють прості «дяді». Руками їхніх підлеглих в Дніпрі робляться незаконні, як вважає бізнес, справи: і фірма Олександра, і україно-французький «БігБорд» звертаються в правоохоронні органи і суди – тільки там залишається домагатися правди і справедливості.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар