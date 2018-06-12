СДПУ(о) звинуватила Кравчука в послідовності?
Цікаво, чи перечитують коли-небудь есдеки та регіонали текст ухваленої ними постанови?.. Вступ України до НАТО підтримали Суркіс, Прошкуратова, Шурма, Заєць – усі, хто так активно агітує сьогодні проти НАТО...
|Леонід Кравчук
Дивне запитання, скаже політично підкований читач. Адже політбюро СДПУ(о) вчора все пояснило в спеціальній заяві: есдеки виступають проти приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. А тому перебувають у глибокому подиві з приводу заяв старійшини рідної партії Леоніда Кравчука в ефірі телеканалу „Інтер”. Подумати лише, Леонід Макарович дозволив собі „відстоювати необхідність участі України в НАТО”. І тепер „член партії Леонід Кравчук має визначитися, наскільки його позиція з цього питання відповідає позиції СДПУ(о)”.
Нібито політбюро СДПУ(о) невідомо, що перший Президент України давним-давно визначився зі своєю позицією щодо НАТО. І ніколи не відступав від неї, стверджуючи, що участь в НАТО на користь Україні. Його позиція є послідовною – на відміну, до речі, від позиції інших лідерів об’єднаних есдеків.
Ось цитата із заяви політбюро СДПУ(о): „СДПУ(о) заявляє про те, що вона проти приєднання України до НАТО чи будь-яких інших військових блоків. Також СДПУ(о) проти ухвалення ПДЧ, "що і за назвою, і за змістом є кроком до приєднання до цього блоку".
А тепер дозволимо собі іншу цитацію: «Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору». Це ст. 8 Закону „Про основи національної безпеки України”, прийнятого 19 червня 2003 року, під час президентства Леоніда Кучми і головування в Адміністрації Президента тодішнього лідера СДПУ(о) Віктора Медведчука. Цей закон і нині є чинним, згідно з ним формується як внутрішня, так і зовнішня політика Української держави.
На перший погляд, цитована стаття закону 2003 року є радикально несумісною із заявою політбюро СДПУ(о) 2008 року. Але це лише на перший погляд.
Адже за Закон 19 червня 2003 року „Про основи національної безпеки України”, прийнятий конституційною більшістю – 319 народними депутатами України – проголосувало й 34 члени фракції СДПУ(о). Чудовий результат, адже всього фракція налічувала тоді 37 депутатів. Так і згадується вічний передвиборчий слоган усіх часів і народів – „Не словом, а ділом”.
Між іншим, за процентом одобрямсу від своїх союзників лише трішки відстала п’ять років тому ще одна демонстративно натофобська політична сила – Партія регіонів дала результат 41 із 46 народних депутатів (тобто майже 90%) На жаль, зараз архів голосувань на сервері ВР недоступний, тому автор посилається на Інтернет-джерела.
А от із фракції БЮТ за цей закон проголосувало 2 депутати з 18-ти. Отут є певна послідовність: лідерка цієї сили й нині старанно уникає прямих відповідей на запитання щодо свого ставлення до перспектив членства України в Альянсі. „Я – як народ”.
Отже, вступ України до Організації Північноатлантичного договору, тобто НАТО, підтримали не лише Леонід Кравчук, а й Григорій Суркіс, Тамара Прошкуратова, Ігор Шурма, Володимир Заєць – тобто всі ті знакові постаті СДПУ(о), котрі так активно агітують сьогодні українців проти НАТО.
|Нестор Шуфрич
Цікаво, чи перечитують коли-небудь есдеки та регіонали текст ухваленої ними постанови: «Євроатлантична інтеграція України є суттєвим фактором зміцнення її національної безпеки, покликаним сприяти розвиткові демократичних інститутів, громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини, і, таким чином, відповідає життєво важливим інтересам Українського народу. Геостратегічне і геополітичне становище України як складника єдиного європейського простору визначає її місце в європейських справах, зумовлює вагому роль Української держави у створенні нової архітектури загальноконтинентальної безпеки, серцевиною якої покликана стати організація Північноатлантичного договору. Євроатлантична інтеграція України має на меті гарантувати її незалежність, територіальну цілісність, суспільний прогрес, запобігати виникненню нових загроз стабільності і безпеці на європейському континенті».
Це ж гімн, симфонія про славу НАТО!
Ну, і доведеться нагадати ПР та соціал-демократам об’єднаним, як вони майже одностайно підтримали введення українських військ до Іраку. Це прямо з НАТО не пов’язано, але...
Отже, автор мусить ще раз поставити те саме запитання: за віщо „об’єднані” причепилися до Леоніда Кравчука?
„Тому що послідовний”?
На відміну від своїх нинішніх критиків.
Микола Писарчук