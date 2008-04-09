Луценко не висуватиме свою кандидатуру на виборах київського мера

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я особисто прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах мера», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він погодився з тим, що після відомих подій, які відбулися між ним та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ його імідж був дещо зіпсований «брехливими, підконтрольними Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ медіа».

Втім, Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що йому не потрібно було б докладати багато зусиль, щоб поправити свій імідж. Однак у питанні, яке стосується виборів мера та кандидатів на цю посаду, його засмучує зовсім не цей факт, а те, що політичні сили, які мають якусь вагу, намагаються висунути свою кандидатуру на виборах, розпорошуючи таким чином голоси киян, які б пішли на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил. Адже «відповідальність перед київською громадою у мене вища за політичну доцільність», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що виступав і виступатиме за те, щоб Київ отримав єдиного кандидата на посаду мера від демократичних сил, зокрема від Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Віталія Кличка.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав лідерів цих політичних сил “зустрітися і поєднати сили” у визначенні цієї кандидатури.

"Я думаю, що можна знайти спільну мову – хто буде міським головою”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що він готовий виступити ініціатором і модератором такої зустрічі.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що політична відповідальність за те, хто буде наступним мером Києва, лежить на БЮТ і Блоці Кличка.