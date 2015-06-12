Внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом загинули п'ятеро осіб, 15 постраждали - МОЗ

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Читайте такожРятувальники ліквідували всі осередки займання на нафтобазі під Києвом

Як зазначили у МОЗ, 4 – загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 5 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

Офіційна інформація про постраждалих від пожежі на нафтових складах.За інформацією Київського Центру екстреної медичної... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on 12 Июнь 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня.