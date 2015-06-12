Наливайченко вирішив звільнити начальника Рівненського управління СБУ та свого першого заступника

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко заявив на круглому столі з проблем із незаконним видобутком бурштину на Поліссі.

Він пояснив, що звільнення голови Рівненського УСБУ та керівника департаменту "К" - це компетенція президента.

Разом з тим Наливайченко повідомив, що він звільнив низку підлеглих, які відповідають за боротьбу з корупцією.

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"Щодо керівництва "К" - є в моїй компетенції заступники та начальники управлінь, саме про них йдеться (що вони звільнені - УНІАН). Крім того, я відразу направив звернення до голів комітетів (Верховної Ради - УНІАН) антикорупційного та генералу Кожем'якіну (парламентський комітет із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - УНІАН) і Тетяні Чорновол та іншим депутатам, які озвучували серйозні матеріали, що вимагають розслідування", - сказав голова СБУ.

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