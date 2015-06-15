ЗМІ: Відставка Наливайченка малоймовірна, межу він не перетнув

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело в Адміністрації президента.

"Відставки Наливайченко, швидше за все, не буде. Межу він не перетнув. Пост Маркіяна Лубківського - це не заява самого Наливайченка", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, президенту Петру Порошенку відомо про ситуацію, яка виникла у зв'язку із заявами Наливайченка, в тому числі, зробленими в неділю, 14 червня.

"Наливайченко свого домігся: привернув увагу президента, причому публічно. Смішно було використовувати ЗМІ, адже він часто буває в АП і міг президенту просто передзвонити", - зазначило джерело.

"Ще дивніше виглядає вимога Наливайченка до Генпрокуратури з приводу, підкреслю, звільненого заступника генпрокурора (Анатолія Даниленка – ред.). Мені здається, ордер на його затримання СБУ дадуть з легким серцем, якщо той не зник", - додав співрозмовник видання.

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Він застеріг від того, щоб Порошенко вважали "стороною конфлікту", що розгорівся після заяв Наливайченка.

"Президент - не сторона конфлікту, і якщо Наливайченко в чомусь неправий, то тільки не в тому, що почав боротися з корупцією", - резюмувало джерело.

Нагадаємо, глава СБУ Валентин Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про те, що Наливайченко отримав повістку від слідчого ГПУ, "яка таким чином реагує на заяву глави СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів про причетність колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтобази "БРСМ-Нафта". У понеділок, 15 червня, голова СБУ побував на допиті в ГПУ.