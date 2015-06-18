Порошенко зустрівся з послами країн G7 (фото)
16:45, 18 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з представниками країн "Великої сімки".
Зустріч Президента України з послами G7 / twitter.com/APUkraine
Про це повідомляє Twitter Адміністрації Президента.
"Президент України проводить зустріч з послами країн "Великої сімки", - сказано в повідомленні.
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