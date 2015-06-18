Порошенко зустрівся з послами країн G7 (фото)

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з представниками країн "Великої сімки".

Про це повідомляє Twitter Адміністрації Президента. "Президент України проводить зустріч з послами країн "Великої сімки", - сказано в повідомленні. Читайте такожПолітолог вважає "гіперактивну дипломатію" одним із здобутків Порошенка за рік президентства До "Великої сімки" входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

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