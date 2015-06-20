США є "міжнародним лідером у боротьбі за незалежність України" - Яценюк

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на зустрічі із сенатором США, членом Комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Глава уряду нагадав про вчорашні висловлювання президента Росії Володимира Путіна стосовно України і війни, розгорнутої проти нашої держави.

«Путін – агресор. І Росія має заплатити ціну за незаконну анексію Криму та вторгнення в Донецьк і Луганськ. Росія повинна діяти як країна-постійний член Ради безпеки ООН, не порушувати міжнародне право і не ставити під загрозу увесь світ», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що українці і росіяни «різні народи», а Україна і Росія – «різні держави».

Яценюк наголосив, що США є «міжнародним лідером у боротьбі за незалежність України».

«Ми дуже цінуємо це і покладаємося на вашу підтримку», - додав прем’єр.

Співрозмовники обговорили нещодавно ухвалений Сенатом США закон щодо надання Україні зброї.

Маккейн підкреслив, що це рішення було ухвалено без жодних дебатів, і його підтримали представники обох партій.

«Жоден конгресмен не заперечив проти закону про надання зброї», - сказав він.

Яценюк та Маккейн обговорили також питання співпраці України та США в енергетичному секторі.

Глава уряду нагадав, що минулого року Кабінет міністрів розпочав реформу в українському енергетичному секторі. Він висловив вдячність іноземним партнерам за підтримку в тому, «щоб зробити Україну більш енергоефективною та більш енергетично незалежною».

«Із одного боку, уряд працює над тим, аби виробити ефективну енергетичну політику та наблизити тарифи до ринкових, з іншого – нам необхідно забезпечити субсидіями тих, хто цього потребує», - наголосив Яценюк.