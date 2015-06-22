Американські розвідники озвучили три варіанти вторгнення Росії в Україну (карти)

Про це йдеться у звіті американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який публікує "Апостроф". Експерти із США опублікували карти можливих операцій РФ.

Відповідно до першого з варіантів, Росія може спробувати пробити сухопутний коридор в Крим. "У такому разі, — підкреслюють у Stratfor, — ми припускаємо, що розробники плану наступу зроблять фронт досить широким для того, щоб забезпечити Крим водопостачанням Дніпра. Виходить, що рубіж оборони буде проходити по річці. Це дозволить встановити сухопутний міст з півостровом, а також виключити подальшу ізоляцію Криму".

За підрахунками аналітиків компанії, Росії доведеться просунутися вглиб України на 400 км і взяти під контроль територію площею 46,620 кв км. При цьому потрібно буде ще побудувати нові оборонні рубежі загальною довжиною 450 км, а також взяти під контроль 2 млн місцевих жителів. "Для виконання подібної задачі в існуючих умовах Росії буде потрібно від 24 до 36 тис. військовослужбовців і від 6 до 14 днів. Щоб утримувати оборону над захопленими територіями, враховуючи можливість допомоги Києву з боку НАТО, РФ доведеться вислати туди від 40 до 55 тис. військовослужбовців", — йдеться в документі.

Другий варіант агресії Росії - спроба відрізати Україну від Чорного моря. "Це дозволить РФ не тільки пробити коридор до Криму, але і встановити сполучення з Придністров'ям. Україна виявиться відрізаною від Чорного моря, а Росія захистить свої інтереси в регіоні на роки вперед. Що стосується цифр, то Москві фактично доведеться подвоїти всі показники, необхідні для "сухопутного моста" у Криму: від 40 до 60 тис. військовослужбовців для просування вглиб України на 645 км і захоплення території площею в 103,600 кв км. Це займе від 23 до 28 днів. Для оборони території буде потрібно від 80 до 112 тис. військових. А для контролю над місцевим населенням чисельністю 6 млн осіб — від 13,2 до 120 тис. солдатів. При цьому не варто забувати і про складнощі в перетині великої річки (Дніпра. - ред.)", — йдеться в документі Stratfor.

Третій сценарій можливої атаки - захоплення лівобережної частини України до Дніпра. При цьому річка може бути використана як оборонний рубіж. "Дніпро — дуже широка річка в більшості місць. Уздовж її русла небагато місць для переправи, а значить, ці точки можна контролювати. Це найбільш розумний варіант для Росії, якщо вона хоче піти в наступ і підготувати хороший оборонний рубіж", - наголошується в документі.

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Згідно висновку американських аналітиків, щоб здійснити таку операцію, буде потрібно дуже багато сил і коштів. "РФ доведеться захопити територію площею в 222,740 кв км. Для цього потрібно просунутися вглиб України на 402 км, що вимагає участі від 91 до 135 тис. військовослужбовців. Оскільки річка — хороший оборонний рубіж, для захисту захопленій території буде потрібно приблизно така сама сила, як і для нападу. Разом з тим, для встановлення контролю над 13 млн місцевого населення доведеться задіяти від 28 до 260 тис. осіб. З урахуванням того, що в сухопутних військах РФ служить близько 280 тис. військових, подібна операція потребує залучення значної частини російської армії, а в разі запеклого опору місцевого населення — навіть залучення всього складу сухопутних військ може не вистачити. Одним з позитивних моментів операції є час її проведення: на це потрібно всього 11-14 днів. З іншого боку, така операція потребує масштабної мобілізації, що неможливо буде не помітити, і про що завчасно дізнаються Європа і США", — наголошується в документі.

У той же час, у Stratfor наголошують, що жоден з варіантів не є виграшним для Росії, тому на них вона може й не піти.