Міністру екології, швидше за все, доведеться піти у відставку - експерт

Як зазначили в коментарі Цензор.НЕТ виконавчий директор громадської організації Transparency International Олексій Хмара і директор Інституту соціал-політичного проектування Андрій Миселюк, якби така ситуація сталася в будь-якій країні Європи - міністр, швидше за все, вже написав би заяву про відставку.

Читайте такожКабмін розпорядився перевірити наявність корупції в діях міністра екології

"Те, що в цій справі присутній присмак корупції - це однозначно. Тобто, в будь-якій європейській країні, навіть без доведення того факту була корупція чи ні – міністр, як мінімум, публічно б вибачився, або навіть пішов би у відставку. У нас же все набагато складніше, тому що у нас про те, що написано в законі, і як його трактують, починають згадувати тоді, коли це безпосередньо стосується людини", - зазначив Хмара.

У той же час, за його словами, на сьогоднішній день є кілька обставин, які не дозволяють прямо говорити про те, що в даному випадку була присутня корупційна складова.

"Ми досі не знаємо, з якою метою міністр був за кордоном, тому що у нього час від часу плутаються думки. То він спочатку говорив, що на футбол їздив, потім це була відпустка, а пізніше це вже була службова бесіда і так далі. Тому ми не дізнаємося, що це насправді було, поки не побачимо відповідних документів або прямих свідчень", - зазначив Хмара.

За його словами, що стосується нардепа Онищенко, "бізнес якого пов'язаний зі сферою відповідальності Міністерства екології, давайте ще пам'ятати про те, що це народний депутат України, який формально міг їздити в закордонний виборчий округ на зустріч з виборцями. Так що, можливо, це була службова поїздка. В такому випадку, якщо дві людини в службовій поїздці у зв'язку з тим, що не було ніякого транспорту, повертаються назад разом - тоді це важко назвати корупцією".

Читайте такожЛяшко: міністр екології під час пожежі на нафтобазі відпочивав у Ніцці

"Згідно з тією інформацією, яку ми маємо на сьогоднішній день, цей випадок можна розглядати як потенційний конфлікт інтересів, а ось чи є він реальним - це ще питання. У будь-якому випадку, відповідно до законодавства України, за конфлікт інтересів, не корупцію, а реальний конфлікт інтересів, який зараз у нас, може бути, передбачена адміністративна відповідальність плюс підняття питання про відсторонення від посади особи, яка вчинила конфлікт інтересів. Оскільки депутат не може бути усуненим, тому що у нього виборна посада, то це може бути людина, який призначений на посаду, тобто міністр", - зазначив Хмара.

У свою чергу політолог Миселюк вважає, що дана ситуація стане своєрідним тестом на предмет того, наскільки нові міністри, які після Майдану щиро декларували свою прихильність європейським нормам і цінностям, здатні дотримуватися їх на практиці.

"Звичайно, в даному випадку могли мати місце певні корупційні угоди або тіньові домовленості, але останнє слово мають сказати компетентні органи. Але не варто забувати і про політичну відповідальність. Коли скандали такого роду виникають у європейських країнах, і вина посадовця ще не доведена ні судовими органами, ні поліцією - незалежно від цього чиновник практично завжди пише заяву про відставку. Тому що це компрометує, по-перше, ту політичну силу, яка його делегувала, в даному випадку це партія "Батьківщина", і компрометують його самого, практично ставлячи хрест на його політичній кар'єрі", - вважає експерт.

На думку Миселюка, в даному випадку "ми не бачимо цієї політичної відповідальності". "Міністр Шевченко не написав жодної заяви. Зараз є неофіційна інформація про те, що, звичайно ж, після цього скандалу у партії "Батьківщина" буде прийнято рішення про те, що його замінять іншою фігурою. Це, звичайно, виправдано, тому що це великий удар по репутації партії. Я можу спрогнозувати, що ж все-таки міністр буде змушений написати заяву про відставку, можливо навіть вже в цьому місяці. І це стане прикладом для всіх інших високопоставлених чиновників, що за свої вчинки треба нести як мінімум політичну відповідальність, не кажучи вже про кримінальну", - резюмував Миселюк.