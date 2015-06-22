Генпрокурор показав, як голова Апеляційного суду ховав гроші у мантію (фото)

Про це Віктор Шокін розповів журналістам на брифінгу разом з виконуючим обов'язки голови СБУ Василем Грицаком, передає "Українська правда". "Завтра я внесу подання до Верховної Ради з метою зняття суддівської недоторканності з Чернушенка, його затримання та арешту",- заявив генпрокурор.

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За його словами, в Антона Чернушенка вилучено $6,5 тис., приблизно 30 тис. грн, ключі від 5 машин,зареєстрованих на його родичів, картки на пальне (14 тон).

Віктор Шокін наголосив, що голова Апеляційного суду відмовляється давати свідчення щодо походження вилучених у нього коштів та цінностей. "Також він відмовляється залишати будівлю суду, сидить там, їсть, п’є і на скільки мені відомо, дивіться в онлайні нашу прес-конференцію", - зазначив Віктор Шокін.

В ГПУ продемонстрували відео, під час якого суддя намагався приховати від слідчих підготовлену ним ухвалу. Крім того, на відео обшуку в голови Апеляційного суду видно, що Антон Чернушенко приховував у мантії гроші від слідчих.

Також у кабінеті голови Апеляційного суду знайдено генератор шуму.