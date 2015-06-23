Вілкул спростував заяву Опозиційного блоку про своє висунення в мери Дніпропетровська

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул підтримає колишнього міського голови Івана Куліченка.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Прочитав вчора заяву Єпіфанцевої (голова Дніпропетровської парторганізації «Опозиційного блоку» - ред.) про моє рішення йти в мери Дніпропетровська. Дуже здивувався. Особисто я поки такого рішення не прийняв. Я розумію, що мої однопартійці привітали б такий крок. Не виключаю можливість, що буде балотуватися в мери Куліченко. Він господарник (думаю, що таке господарник - місто за останній рік відчуло це дуже наочно), він хороший фахівець, йому не раз довіряли місто, і заважати йому я не налаштований, швидше допоможу», - написав Вілкул.

Таким чином, нардеп спростував чутки, що з'явилися вчора щодо його участі у виборах мера. Нагадаємо, 22 червня голова Дніпропетровської парторганізації «Опозиційного блоку» Світлана Єпіфанцева, заявила про те, що Олександр Вілкул «точно буде йти на мерські вибори». Сам Вілкул повідомив, що збирається продовжити роботу в проектах, пов'язаних з політикою і економікою.

«На сьогоднішній день я маю цікаві пропозиції як у політиці, так і в проектах, пов'язаних з економікою», - написав Вілкул.

Вибори мера Дніпропетровська призначені на 25 жовтня 2015 року. Поки серед найбільш ймовірних кандидатів на пост градоначальника називають позафракційного народного депутата Бориса Філатова та екс-мера міста, а нині – теж народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Івана Куліченка. На думку політолога Тараса Березовця, Дніпропетровськ очікує одна з найдорожчих виборчих кампаній, через те, що в місті «зійдуться інтереси Ахметова та Коломойського». Однак, після заяви Олександра Вілкула про відмову від мерських амбіцій, розклад сил на виборах може змінитися. Поки що жоден з потенційних кандидатів офіційно не заявив про свої наміри балотуватися на посаду мера.