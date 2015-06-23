На утримання парламентської автобази передбачено 32 мільйони гривень

Про це йдеться у відповіді керівника Апарату Верховної Ради України Валентина Зайчука на запит ряду народних депутатів України щодо доцільності ліквідації автобази ВР, оскільки аморально під час війни використовувати кошти на транспортне обслуговування депутатів. Відповідь Зайчука на запит розмістив народний депутат України Єгор Соболєв на своїй сторінці у соцмережі.

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У відповіді сказано, що "штатний розклад автобази становить 339 штатних одиниць, в тому числі 209 посад водіїв. При цьому зазначається, що «на балансі автобази знаходиться 172 одиниці транспортних засобів, з них: легкових - 133, автобусів - 24, вантажних та спеціальних автомобілів - 15".

Валентин Зайчук повідомляє, що за депутатськими фракціями закріплено 5 автомобілів (по одному за кожною фракцією) ( у ВР є 6 фракцій - УНІАН) та 3 - за секретаріатами депутатських фракцій. Також для обслуговування комітетів ВР використовується 27 автомобілів (по одному за комітетом) та один закріплений за Спеціальною контрольною комісією ВР з питань приватизації. "Для транспортного забезпечення структурних підрозділів Апарату ВР задіяно 23 легкові автомобілі", - зазначає Зайчук. Він повідомляє, що також автомобілями обслуговується державне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату ВР" - 3 автомобілі, за замовленням - парламентський телеканал "Рада", а також по одному автомобілю закріплено за Інститутом законодавства ВР та за журналом "Віче".

Валентин Зайчук зазначає, що для транспортного забезпечення ВР використовується 6 автомобілів. При цьому, "для транспортного обслуговування народних депутатів України в черговому режимі задіяно 43 автомобілі". "З початку набуття повноважень народними депутатами України восьмого скликання чергові автомобілі замовляли 152 народні депутати. За цей період було виконано 2 291 замовлення черговими автомобілями з часом використання 2 521 годин та пробігом 97 659 км. Щомісячно, в середньому, 120 народних депутатів замовляють чергові автомобілі", - йдеться у відповіді керівника Апарату ВР.

Зайчук повідомляє, що автотранспорт також обслуговує іноземні делегації. При цьому зазначає, що в 2014 році здійснено обслуговування 12 іноземних делегацій, а у 2015 році - 7 візитів вищих посадових осіб закордонних держав.

Зайчук зазначає, що "виконати завдання, покладені на автобазу Управління справами Апарату ВР, шляхом залучення служби "«Таксі» є неможливим". При цьому наголошується, що автобаза "забезпечує якісне та, в першу чергу, безпечне обслуговування діяльності ВР. Сьогодні в державі немає альтернативних підприємств, які б могли виконати усі поставлені завдання з транспортного забезпечення ВР, народних депутатів України та Апарату".