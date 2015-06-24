"Середньовічне інквізиційне судилище": Шевченко прокоментував розгляд його відставки

Про це Шевченко написав у Фейсбук.

«Це було середньовічне інквізиційне судилище, а не розгляд ситуації по суті», - написав він.

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Шевченко також назвав події в Кабміні політичним фарсом.

«В результаті театралізованої постанови у виконанні Яценюка, Ващевського та Ващенка, Кабмін мовчазною згодою (голосування як такого не було) "прийняв" рішення про направлення подання про моє звільнення до ВР. Дякую Володимиру Демчишину за підтримку та активне заперечення безпідставних звинувачень на мою адресу. Всі обвинувачення базувалися виключно на припущеннях та суб'єктивних оцінках, жодних доказів членам уряду надано не було», - написав міністр.

Політичний фарс продовжується. В результаті театралізованої постанови у виконанні Яценюка, Ващевського та Ващенка, Кабмі... Posted by Ігор Шевченко on 24 Июнь 2015 г.

Шевченко зазначив також, що остаточне рішення буде за парламентом.

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