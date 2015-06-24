Полторак: армія має бути готова до відсічі на всіх напрямках, а не вгадувати, куди піде Путін

Про це він сказав у середу в Брюсселі напередодні участі в засіданні Комісії Україна-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

"Нам не треба думати, як буде діяти Путін, нам не треба намагатися вгадувати, нам треба готувати свої Збройні Сили, щоб вони були готові для любого варіанту, тому що якщо вгадувати, куди він піде - на Харків чи Запоріжжя, на Маріуполь або на Волноваху, то ефективність такої роботи буде нульова", - сказав міністр.

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"Ми маємо готувати певні резерви на всіх напрямках для того, щоб на випадок агресії дати відповідну відсіч", - наголосив він.