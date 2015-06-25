В Україні може з'явитися Міністерство з питань люстрації - депутат

Про це заявив народний депутат (позафракційний), член ради партії «Воля» Юрій Дерев'янко, передає НБН.

«Однією з рекомендацій Венеціанської комісії є пропозиція створити незалежний орган, який буде безпосередньо займатися люстрацією, який буде, в тому числі, органом розгляду адміністративних скарг. У проекті змін (№ 2695-1) до закону про люстрацію, який зареєструвала «Воля», ми це передбачили. На наш погляд, повинно бути Міністерство з питань люстрації, тому, що тільки міністри призначаються Верховною Радою», – повідомив Дерев'янко.

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За його словами, на даний момент ці функції частково виконує Міністерство юстиції, «яке координує здійснення та проведення люстрації».

«Проте в даному випадку мова йде про те, що це буде єдиний орган, який буде здійснювати люстраційний процес», – уточнив політик.