Шокін звільнив головного прокурора Івано-Франківської області

Як повідомили УНІАН в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, відповідний наказ Віктор Шокін підписав сьогодні, 25 червня.

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Також Ігор Настасяк звільнений від обов'язків голови колегії Івано-Франківської області.

Як повідомляв УНІАН, Ігор Настасяк був призначений керівником прокуратури Івано-Франківської області в березні 2014 року.