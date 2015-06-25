Шокін звільнив головного прокурора Івано-Франківської області
19:43, 25 червня 2015Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін звільнив з посади прокурора Івано-Франківської області Ігоря Настасяка.
відповідний наказ Шокін підписав сьогодні / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, відповідний наказ Віктор Шокін підписав сьогодні, 25 червня.
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Також Ігор Настасяк звільнений від обов'язків голови колегії Івано-Франківської області.
Як повідомляв УНІАН, Ігор Настасяк був призначений керівником прокуратури Івано-Франківської області в березні 2014 року.
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